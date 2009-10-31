« إسرائيل » تلغي مؤتمراً إعلامياً بسبب دعوة صحفي سويدي اتهم جنود الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء

فلسطين اليوم – "ترجمة خاصة"

ألغى الوزير الإسرائيلي سيلفان شالوم مشاركة وزارته في المؤتمر الإعلامي الذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل في ديمونا.

كما ألغى الدعم المالي الذي كان من المقرر أن تقدمه وزارته التي تعنى بشؤون الجليل والنقب للمؤتمر بمبلغ مائتي ألف شيكل.

ويعود سبب الإلغاء إلى الدعوة التي وجهت لحضور المؤتمر للصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي اتهم جنود من جيش الاحتلال بسرقة أعضاء من أجسام فلسطينيين لغرض المتاجرة بها.

وأكد شالوم أنه لا يعقل أن تقدم الحكومة الإسرائيلية دعماً لمؤتمر يدعو منظموه صاحب هذا التصريح للمشاركة فيه.