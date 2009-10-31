رئيس السلطة: وقف الاستيطان أساس لاستئناف المفاوضات

فلسطين اليوم – رام الله

كرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة وقف الاستيطان كأساس لاستئناف المفاوضات. وقال في سياق مؤتمر صحافي عقده في ابو ظبي بعيد اجتماعه مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كيلنتون ان المفاوضات يجب ان تضمن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 67 .

وطالب الادارة الامريكية بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وما وصفه بالاعتداءات المستمرة على القدس والمقدسيين. وعلى صعيد الخلافات الفلسطينية دعا الى انهاء كافة اشكالها ورأب الصدع واعتبر ابو مازن الانتخابات بوابة رئيسية وشرعية وحلاً امثل لانهاء الانقسام في حال استمرت حماس في رفضها التوقيع على الورقة المصرية، وتمسكها بمواقفها التي تخدم اجنداتها ومصالحها فقط.