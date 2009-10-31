شرطة مكافحة المخدرات بغزة تضبط 40 جرام كوك حجري و14 فرش حشيش

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات أنها تمكنت من ضبط أربعين جرام من الكوك الحجري وأربعة عشر فرشاَ من الحشيش في عدة عمليات منفصلة للمكافحة في محافظات القطاع.

وذكرت مصادر في المكافحة أنها ضبطت أربعين جرام من الكوك الحجري بالإضافة إلى أربعة فروش من الحشيش خلال مداهمة لإحدى الأماكن المشبوهة في محافظة خانيونس.

وفي سياق متصل ضبطت شرطة المكافحة في محافظة غزة ستة فروش من الحشيش أثناء مداهمة أحد المنازل في محافظة غزة , وفي محافظة الشمال داهمت المكافحة منزل مشبوه وخلال تفتيشه ضبطت أربعة فروش من الحشيش.

وأكّدت شرطة المكافحة أنها خلال العمليات السابقة اعتقلت عدد من المشبوهين ومروجي الحشيش وحولتهم إلى التحقيق.