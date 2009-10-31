مقبول : زيارة قيادات حركة فتح المتواجدين في الضفة لغزة مرهونة بإتمام الترتيبات اللازمة

فلسطين اليوم-غزة

أكد أمين مقبول القيادي في حركة فتح اليوم , أن زيارة قطاع غزة من قبل قيادات الحركة المتواجدين في الضفة الغربية أصبحت "أمنية" ,والزيارة تحتاج الي ترتيبات يجري الإعداد لها.

وتأمل مقبول في تصريحات له ان تنتهي حالة الانقسام قريبا حتى يتسنى لقيادات الحركة في غزة بالعودة مجددا للقطاع.

وبشأن موضوع المصالحة أوضح ان الكرة حاليا في ملعب حركة حماس خصوصا بعد ان وقعت حركة فتح على ورقة المصالحة ولم توقع حركة حماس بالاضافة لاشتراطها فتح الورقة لمناقشتها من جديد,معتبرا ان الورقة المصرية وكما اكد المصريين سابقا "ليست للنقاش"