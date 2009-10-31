ملحق مصري لورقة المصالحة ..ومشاورات مكثفة داخل حركة حماس

فلسطين اليوم-رام الله

قالت مصادر مقربة من قيادة حركة حماس لـ صحيفة "المنار"أن غالبية قيادات الحركة ما زالت تؤمن بإمكانية التوصل إلى تفاهم واتفاق مع حركة فتح على موعد الانتخابات، ولم تستبعد المصادر حدوث مفاجآت ايجابية تؤدي إلى التوقيع على الورقة المصرية شريطة إرفاقها بملحق يتضمن تحفظات الحركة التي بعثت بها الى القاهرة.

وأنه في حال التوقيع على الاتفاقية المعدلة "اتفاقية المصالحة" فان الانتخابات سوف تجري في الثامن والعشرين من شهر حزيران القادم .