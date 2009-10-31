وزير الأوقاف يجري التنسيق اللازم مع الجهات المصرية لبدء انتقال الحجاج من غزة للسعودية

فلسطين اليوم- غزة

يجري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله الدكتور محمود الهباش، اتصالات مع مختلف الجهات الرسمية المصرية المعنية بموضوع الحج والمعابر، لبدء عملية نقل الحجاج من غزة إلى الديار الحجازية ابتداء من السادس من الشهر المقبل عبر معبر رفح.

وقال الهباش في تصريحات صحفية بعد وصوله لمطار القاهرة الليلة، إنه سبقه وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز، وأنهما يقومان بالاتصالات اللازمة بما يخص ترتيبات نقل حجاج قطاع غزة.

وأضاف الهباش: مصر تقوم بجهود مميزة ودؤوبة لتمكين حجاج غزة من الانتقال إلى الديار الحجازية، وحسب الاتفاق سينقل الحاج على دفعات ما بين السادس والعاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبين أن الحجاج سيتم نقلهم مباشرة من معبر رفح إلى مطار العريش الدولي، وثم إلى المملكة العربية السعودية جوا، مؤكدا بأن الأمور تسير حتى الآن بشكل سلس، والمؤشرات توحي بأن عملية انتقال الحجاج من غزة ستجري هذا العام بشكل طيب وبدون مشاكل.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن مصر أبدت تعاونا كبيرا مع السلطة الوطنية بما يخص نقل الحجاج، لافتا إلى أن السلطات المصرية قدمت التسهيلات اللازمة للجنة استئجار السكن التي غادرت غزة في وقت سابق إلى السعودية.