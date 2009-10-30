السجن لروسية قتلت 3 أزواج بدافع الغيرة!

فلسطين اليوم-وكالات

قضت محكمة فى مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا الخميس بسجن سيدة روسية 12 عاما لإدانتها بطعن زوجها حتى الموت بدافع الغيرة، في ثالث جريمة من نوعها ترتكبها المرأة وتدان فيها.

وذكرت وكالة 'انترفاكس' الروسية للأنباء أن السيدة التى أطلق عليها 'الأرملة السوداء' طعنت زوجها بعد أن علمت بعلاقته بسيدة أخرى (45 عاما) أدينت مرتين في السابق بقتل زوجيها السابقين بدافع الغيرة.

وفي الرياض لجأ زوج سعودي من مكة (غرب السعودية) إلى الشرطة لحمايته من زوجته التي هددت بفضحه ونشر لقطات صورتها في غرفة نومه مع زوجته الثانية بعدما علمت بزواجه منها.

وذكرت مواقع انترنت الخميس ان الزوجة هددت زوجها بفضحه بالبلوتوث. ونقلت عن الزوج قوله 'بعدما جُنّ جنونها هددته إمّا أن يطلقها، أو نشر مقطع الفيديو الذي قامت بتصويره'.

وأضاف 'بعد عدة تهديدات ووعود من قِبل الزوجة الأولى لجأ إلى مركز الشرطة، وتم تدوين محضر بذلك لحمايته من تهديدات زوجته الغيورة' .