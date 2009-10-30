« شهاب » يستنهض جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مهرجان انطلاق الانتفاضة الجهادية بغزة

فلسطين اليوم : غزة

استنهض داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا في قطاع غزة، للمشاركة في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي تنظمه الحركة في الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي، وعلى شرف الذكرى الثانية والعشرين لانطلاق الانتفاضة الجهادية (معركة الشجاعية).

وقال شهاب في حديثٍ لإذاعة صوت القدس صباح اليوم الجمعة،:" إن ذكرى استشهاد الشقاقي الرابعة عشرة، تعد ذات أهمية خاصة، كونها تأتي في ظل أجواء صعبة في ظروف الانقسام النكِّد".

وشدد شهاب على وجوب المشاركة الفاعلة في المهرجان لإعلاء الأصوات المنادية بالوحدة الوطنية، ولنؤكد أن مدينة القدس ومسجدها الأقصى السليب ليس وحده في مواجهة مخططات إسرائيل التعسفية أن أي انتهاك له لن يمر مرور الكرام، ولنعلن انحيازنا التام لخيار المقاومة الذي لازم الحركة منذ انطلاقتها.

وأشار إلى أن أبرز الكلمات التي ستلقى في المهرجان، ستكون كلمة للدكتور رمضان عبدالله شلّح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.