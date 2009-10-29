تركيا دخلت على خط المصالحة..اتصالات في الساعات الاخيرة بين عدد من العواصم العربية

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت مصادر مطلعة لـصحيفة "المنار" المقدسية أن تقارير خطيرة عن الأوضاع في الساحة الفلسطينية تحدثت عن تطورات سلبية في المرحلة القادمة، يضاف اليها مخططات اسرائيلية معادية، دفعت عددا من العواصم العربية الى اجراء اتصالات ومشاورات فيما بينها، في محاولة لوقف التدهور وعدم تصاعده وحصر انعكاساته.

وقالت المصادر أن مؤسسات ودوائر أمريكية محددة تدفع بالأوضاع في الساحة الفلسطينية الى التدهور لتمرير مخططات إسرائيلية في إطار سياسة فرض الأمر الواقع، وتعميق الأزمة في هذه الساحة، وتحدثت التقارير عن جهات معينة "تتساوق" مع هذا الموقف الامريكي.

وأضافت المصادر للصحيفة أن اتصالات جرت في الساعات الاخيرة بين عدد من العواصم لتدارك الوضع، ومن بين هذه العواصم الدوحة والقاهرة ودمشق وعمان التي حذرت من استمرار الانقسام في الساحة الفلسطينية، وأشارت المصادر الى أن أنقرة دخلت على خط الاتصالات وقررت إرسال موفد رفيع المستوى الى كل من القاهرة ودمشق، وسيلتقي في العاصمة السورية مع قيادات من حركة حماس اضافة الى قيادات سورية.