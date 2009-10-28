الاحتلال يقتلع خيمة صمود عائلة الغاوي في الشيخ جراح

فلسطين اليوم-القدس

اقتلع موظفو بلدية الاحتلال في مدينة القدس، يرافقهم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، خيمة صمود عائلة الغاوي في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس.

و بحسب مصادر في الحي فقد اقتحمت الشرطة الحي وهاجمت الخيمة وقامت بإزالتها هناك ومصادرة جميع محتويات الخيمة من الأغطية وأدوات الطعام ، إضافة إلى جهاز تلفزيون.

وقد استغلت الشرطة و طواقم البلدية عدم تواجد بشري كبير في الخيمة، حيث لم يكن الا أربعة من العائلة في الخيمة تم طردهم بالقوة من داخلها.

وكانت شرطة الاحتلال قررت مؤخرا إبعاد أحد أفراد العائلة من عائلة الغاوي ويدعى خالد الغاوي عن الحي إثر صدامات بين مواطنين هناك ومتطرفين يهود.

وكانت عائلة والمكونة من 55 مقدسيا نصبت خيمة الاعتصام على اثر سلب منزلها وتسليمه للمستعمرين في الحي في الثاني من أغسطس/أب الماضي.