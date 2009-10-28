الخضري: هدم منازل المقدسيين استمراراً لهدمها بغزة..وقلع الأشجار ضرب للاقتصاد

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل المقدسيين استمرارً لسياسة هدم المنازل في قطاع غزة.

وأضاف الخضري، إن التذرع بحجج واهية بعدم وجود ترخيص، أساليب مكشوفة وخداع إسرائيلي للرأي العام العالمي لتبرير هدم المنازل وتهويد القدس وتهجير الفلسطينيين.

ودعا الخضري، لتدخل دولي وحقوقي فاعل وقوي لوقف هذه الحملة ضد سكان ومنازل القدس، والضغط على الاحتلال لمنعه من زرع الدمار والخراب في كل مكان من الأراضي الفلسطينية.

كما دعا السكان الفلسطينيين للتحمل والصمود والبقاء على الأرض والتشبث بها، وإفشال مساعي الاحتلال الرامية لتهجيرهم وطردهم من أرضهم ومنازلهم، ليحل محلهم المستوطنين والمتطرفين.

في ذات السياق، أكد الخضري، أن ملاحقة جيش الاحتلال للمزارعين في الضفة ومنعهم من الوصول لأراضيهم وخاصة القريبة من المستوطنات، وقلع المستوطنين لأشجار الزيتون ضرب للاقتصاد الوطني.

وقال الخضري إن هذه السياسة أيضا مارسها الاحتلال في غزة، في محاولة لتدمير الاقتصاد والمواطن الفلسطيني، لكن الأخير أصر على البقاء وقاوم هذه السياسة بزرع الأشجار وتحدي الاحتلال.