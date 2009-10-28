الأشقر يتوعد بـ« خيارات صعبة جداً » في معرض رده على تصريحات أبو سمهدانة

فلسطين اليوم : غزة

توعّد المهندس إسماعيل الأشقر النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي والقيادي في الحركة، بـ"خيارات صعبة جداً"، وذلك في معرض رده على تصريحات الدكتور عبد الله أبو سمهدانة، القيادي في "فتح" التي بيّن فيها أن "لجنة الانتخابات المركزية وضعت عدة سيناريوهات متعددة لمواجهة احتمالية عرقلة الانتخابات بغزة".

ونبّه الأشقر عبر "فلسطين ليوم" إلى أن حركته تريد إنهاءً استراتيجياً لحالة الانقسام القائمة، متهماً حركة "فتح" بأنها تريد تكريس هذه الحالة وذلك لترسيخ وجودهم كدولة وهمية في الضفة.

وعن سؤاله إذا ما كانت "حماس" مستعدة الآن للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، قال الأشقر:" من السابق لأوانه أن نقوم بذلك، فلدينا بعض الملاحظات الهامة على هذه الورقة".

ولفت إلى أن هنالك جملاً أسقطت على ورقة المصالحة، مضيفاً:" نريد استبعاد هذه الجمل لأنها تخل بورقة الاتفاق".