فتح معبري كرم ابو سالم وناحل عوز وابقاء المنطار مغلقا

فلسطين اليوم-غزة

ابلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الجانب الفلسطيني صباح اليوم الاربعاء، فتح معبري كرم ابو سالم وناحل عوز واغلاق معبر المنطار "كارني".

وقال رئيس لجنة ادخال البضائع الى قطاع غزة المهندس رائد فتوح، إن اسرائيل ستسمح بادخال ما بين 77الى 87 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر كرم ابو سالم شرق رفح, فيما سيتم ضخ كميات من الغاز والسولار الصناعي عبر معبر ناحل عوز شرق غزة.

واشار فتوح ان معبر المنطار سيكون مغلقا امام حركة البضائع.

وكانت اسرائيل امس الثلاثاء فتحت معبري كرم ابو سالم والمنطار لادخال البضائع والمساعدات, فيما ابقت على معبر ناحل عوز مغلقا.