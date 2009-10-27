الفلفل الأخضر يحافظ على صحة القلب

فلسطين اليوم-وكالات

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفلفل الاخضر قليل الدهون والكوليسترول وقليل الصوديوم، لذلك فهو مثالي لمرضي القلب وارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي علي 93% منه ماء و4.6% نشويات.

وأشار بدران إلى أن الفلفل الأخضر يحتوي على مادة "الزيانثين" وهى صبغة طبيعية تتكون من مجموعة "الكاروتينويدات" تعتبر من أقوي مضادات الأكسدة المتواجدة في شبكية العين التي تمنع تلف الخلايا والأكسدة وهام لصحة العين، كما أن جسد الإنسان لا يستطيع تكوينه بنفسه، مضيفاُ أنه يعمل كفلتر وعازل للأشعة الفوق البنفسجية الضارة بالعين ويحمي العين من آثار الشيخوخة ويحمي الشبكية وعدسة العين ويقلل من حدوث المياه البيضاء في العين.

وأضاف بدران أن الفلفل الأخضر يفيد مرضي الكبد والسمنة والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والوقاية من السرطانات، حيث يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان منها "فيتامين ب أ" الهام لإنتاج الطاقة من الكربوهيدرات وحرق الدهون والبروتينات ويحمي الأعصاب من التلف وهام لوظائف القلب ويحمي من الشيخوخة المبكرة ويحسن الذاكرة والتركيز.