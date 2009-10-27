حالة الطقس: احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر

فلسطين اليوم-رام الله

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتوقعت احتمال سقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في ساعات ظهيرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ، قالت الدائرة إن الجو يكون غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحسب الدائرة، يكون الجو يوم الخميس المقبل غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.