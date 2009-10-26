إنفلونزا الخنازير تواصل غزوها للملاعب وتضرب بلاكبيرن الإنكليزي

لندن - د ب ا

أكد نادي بلاكبيرن روفرز الإنكليزي لكرة القدم الاثنين 26-10-2009 أن اثنين من لاعبيه مصابون بفيروس H1N1 المعروف بـ "إنفلونزا الخنازير".

وكان المدافع كريستوفر سامبا ولاعب الوسط ديفيد دان غابا عن صفوف بلاكبيرن في مباراته الأخيرة التي خسرها صفر-5 أمام تشيلسي في الـ "بريمرليغ" السبت الماضي، بسبب ما وصفه الفريق حينها بأنه إصابة "بفيروس"، دون أن يتم التأكد إذا ما كان هذان اللاعبان هما من يعانيان من إنفلونزا الخنازير.

وستجرى مباراة بلاكبيرن أمام بيتربوره بمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية "كأس كارلينغ" في الموعد المحدد لها غداً الثلاثاء.

وقال متحدث رسمي باسم بلاكبيرن، "تأكد وجود حالتي إصابة بإنفلونزا الخنازير في الفريق، واشتكى أعضاء آخرون في الجهاز الفني من أعراض شبيهة لأعراض الإصابة بالفيروس".

يشار إلى أن المرض نفسه تسبب في تأجيل المباراة التي كان من المقرر تجمع فريقي مرسيليا وباريس سان جيرمان الفرنسيين ضمن الدوري المحلي أمس الأحد، إذ أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة تأجيلها حتى إشعار آخر بعد اكتشاف 3 إصابات بين لاعبي فريق العاصمة.