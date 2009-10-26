السلطات المصرية تضع شروطاً تعيق دخول قوافل المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم – غزة

كشف مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية وضعت جملة من الشروط التي من شأنها إعاقة دخول قوافل المساعدات والمتضامنين إلى قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن هذه الشروط تتضمن، منع نقل البضائع براً عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، ومنع مرور الأفراد المتضامنين إلى غزة عبر معبر رفح, كما تضمنت منع تقديم المساعدات وخاصة الطبية إلا من خلال الهلال الأحمر المصري.

وأضافت:" أن السلطات المصرية فرضت على المتضامنين التنسيق المسبق من خلال سفاراتهم وقنصلياتهم لمخاطبة المسئولين المصريين قبل تقديم أي مساعدة أو القيام بموقف تضامني ضد حصار غزة، كما اشترطت أن تسلم جميع المساعدات التي تقدم إلى الاونروا لتوزيعها".

وحذرت المصادر من أن تلك الشروط سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ ثلاثة أعوام، باعتبار أن مصر المنفذ الوحيد لدخول مساعدات تأتي بها الوفود المتضامنة تمنع قوات الاحتلال دخولها من المعابر التي تربط بالقطاع.

جدير بالذكر أن اشتراطات شبيهة بتلك التي وضعتها السلطات المصرية على القوافل والمتضامنين، كان قد فرضها مجلس الأمن الدولي إبان الحصار الذي فرض على العراق قبل احتلالها ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، خاصة الشرط المتعلق بوصول المساعدات المقدمة إلى الاونروا لتوزيعها.