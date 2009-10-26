لا تكونوا عمليين جدا.. معاريف

بقلم: حاييم نافون

"من بين كل المشاكل العسيرة حقا في العالم"، كتب وولتر ليفمان في 1948، "النزاع الاسرائيلي – العربي هو ابسطها جميعا". ليفمان كان صحافيا يهوديا – امريكيا، نال جائزة بولتسر. وفي صالحه يمكن القول انه في 1948 كان النزاع لا يزال فتيا. ولكن لا يمكن لنا ان نبرر بذات الشكل اوهام البيت الابيض اليوم بالنسبة لحل النزاع. تقرير وزارة الخارجية الامريكية يفيد بخيبة أمل في البيت الابيض: خلافا للتوقعات، فان الاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين لا تتقدم. المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جورج ميتشيل قال بأنه لا يزال من السابق لاوانه الاعلان عن جهوده كفشل. يبدو انه يمكن بالذات بالتأكيد وصفها كفشل. يجدر بالذكر ان ميتشيل لم يحاول حتى ان يدفع المفاوضات السلمية الى الامام؛ حاول ان يدفع الى الامام الاتصالات نحو بدء المفاوضات، وحتى في هذا فشل. ومع ذلك، نجح ميتشيل في ان يحث المداولات حول المحادثات على بدء الاتصالات نحو المفاوضات. هذا لن يأخذه منه احد. ولكن ميتشيل ليس مذنبا. مذنب براك اوباما الذي اعتقد انه في 10 اشهر سينجح في ان يدفع الى الامام بشكل كبير حلا لنزاع ابن قرن.

الامريكيون العمليون يتعاطون مع النزاع الاسرائيلي – العربي كصراع على مصالح متضاربة، سيحل بحل وسط معقول. وهم يتجاهلون بأن الحديث يدور عن صراع وطني وديني، اعمق بكثير من تضارب المصالح. الفلسطينيون غير مستعدين لان يسلموا بوجودنا هنا. وهم ينفون حتى ان الهيكل كان على جبل البيت لاكثر من الف سنة قبل ان يبني المسلمون عليه مسجدهم. وجودنا في ارض اسرائيل لا يطاق في نظرهم. هذا صراع على مجرد وجودنا.