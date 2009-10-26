مصادر إسرائيلية: لن نستأنف المفاوضات بعد إعلان عباس موعد إجراء الانتخابات

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية بأنه "لا يوجد حالياً أمل في استئناف المفاوضات مع أبي مازن، وذلك بعد أن أعلن عن موعد الانتخابات الفلسطينية العامة".

وحسب المصادر ذاتها لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين:"ففي الجولة الأخيرة من المباحثات والتي أجراها مقربي نتنياهو "المحامي يتسحاك مولخو و مستشار وزير الجيش ميك هرتسوغ" بواشنطن، أشادت الادراة الأمريكية بمرونة إسرائيل فيما يتعلق باستئناف المفاوضات".

وطبقاً للمصادر فإن "المشكلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية نابعة من رفض الأخيرة الاعتراف بإسرائيل على أنها "دولة يهودية"، كما أنهم رفضوا أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح".