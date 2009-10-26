التسعيرة النهائية لأجرة المواصلات داخل القطاع

التسعيرة النهائية لأجرة المواصلات داخل المدن والمخيمات في المحافظات الجنوبية 25.10.2009
من
إلى
التسعيرة
الشجاعية
الشيخ رضوان– تل الهوى– الشاطيء– النصر- الشفاء- الميناء- أنصار
2
شعشاعة - دوار زمو– دوار حمودة
1.5
شارع الصحابة– شارع النفق-التفاح- الجلاء- الزيتون- معبر كارني – سوق الحلال
1
ميدان فلسطين
النصر- الشفاء- الميناء- أنصار- شارع الصحابة– شارع النفق- التفاح - الجلاء- الجامعة- الزيتون - معبر كارني – سوق الحلال
1
الجامعة
الشجاعية – ميدان فلسطين – الشيخ رضوان – الشاطيء – الجلاء- النصر – الزيتون – التفاح – شارع النفق – الشفاء – شارع الصحابة
1
تقاطع الجلاء مع الوحدة + عمر المختار + الثلاثيني
الشفاء- الميناء- الشاطيء- أنصار- الجامعة- الشيخ رضوان- النصر
1
كلية المجتمع العلوم المهنية والتطبيقية
موقف الجامعة – أنصار – موقف المغربي – مفترق الصناعة
1
موقف النصر
أبراج الكرامة- الجلاء– الشفاء – الجندي المجهول– السرايا – عيادة الرمال – الجامعة الشيخ رضوان– الشاطيء
1
حي الشيخ رضوان
ميدان فلسطين – الميناء – أنصار – تل الهوى
2
الجامعة - عيادة الرمال – الشفاء - الشاطيء
1
محطة وقود الشيخ رضوان ( بهلول)
دوار التوام – العامودي – عباد الرحمن - الجامعة
1
العطاطرة
2
الشاطيء
الشفاء – الميناء – أنصار - الجامعة
1
موقف أنصار
تل الهوى– الميناء–الشاطيء– السرايا– المجلس التشريعي– العباس – الشفاء– مسجد الشيخ عجلين
1
جباليا (الترنس)
تل الزعتر- الشيخ زايد– أبراج العودة - الفالوجا – عباد الرحمن – بيت لاهيا – مشروع بيت لاهيا
1
النصر – العيون – الشيخ رضوان - الكرامة
2
رفح
المطار- العبور– مدينة النصر– معبر الفخاري– الشرقية– مستشفى الأوروبي- المواصي
2
تل السلطان- كندا– خربة العدس– الشابورة– البرازيل– الجنينة – حي زعرب
1
خانيونس القلعة
جامعة الأقصى – المواصي – خزاعة – القرارة
2
عبسان الكبيرة – عبسان الصغيرة
1.5
حي الأمل- مستشفى ناصر- كلية العلوم والتكنولوجيا- كلية التربية- بني سهيلا -السطر الشرقي والغربي
1
دير البلح المركز
الحكر – المعسكر – الخط الشرقي
1
ملاحظة :-تعتبر قيمة أجرة النقل العام داخل البلدات والمخيمات والمناطق والأحياء التي لم تدرج في الجدول أعلاه كما هي (شيكل واحد).