التسعيرة النهائية لأجرة المواصلات داخل القطاع

التسعيرة النهائية لأجرة المواصلات داخل المدن والمخيمات في المحافظات الجنوبية 25.10.2009

من

إلى

التسعيرة

الشجاعية

الشيخ رضوان– تل الهوى– الشاطيء– النصر- الشفاء- الميناء- أنصار

2

شعشاعة - دوار زمو– دوار حمودة

1.5

شارع الصحابة– شارع النفق-التفاح- الجلاء- الزيتون- معبر كارني – سوق الحلال

1

ميدان فلسطين

النصر- الشفاء- الميناء- أنصار- شارع الصحابة– شارع النفق- التفاح - الجلاء- الجامعة- الزيتون - معبر كارني – سوق الحلال

1

الجامعة

الشجاعية – ميدان فلسطين – الشيخ رضوان – الشاطيء – الجلاء- النصر – الزيتون – التفاح – شارع النفق – الشفاء – شارع الصحابة

1

تقاطع الجلاء مع الوحدة + عمر المختار + الثلاثيني

الشفاء- الميناء- الشاطيء- أنصار- الجامعة- الشيخ رضوان- النصر

1

كلية المجتمع العلوم المهنية والتطبيقية

موقف الجامعة – أنصار – موقف المغربي – مفترق الصناعة

1

موقف النصر

أبراج الكرامة- الجلاء– الشفاء – الجندي المجهول– السرايا – عيادة الرمال – الجامعة الشيخ رضوان– الشاطيء

1

حي الشيخ رضوان

ميدان فلسطين – الميناء – أنصار – تل الهوى

2

الجامعة - عيادة الرمال – الشفاء - الشاطيء

1

محطة وقود الشيخ رضوان ( بهلول)

دوار التوام – العامودي – عباد الرحمن - الجامعة

1

العطاطرة

2

الشاطيء

الشفاء – الميناء – أنصار - الجامعة

1

موقف أنصار

تل الهوى– الميناء–الشاطيء– السرايا– المجلس التشريعي– العباس – الشفاء– مسجد الشيخ عجلين

1

جباليا (الترنس)

تل الزعتر- الشيخ زايد– أبراج العودة - الفالوجا – عباد الرحمن – بيت لاهيا – مشروع بيت لاهيا

1

النصر – العيون – الشيخ رضوان - الكرامة

2

رفح

المطار- العبور– مدينة النصر– معبر الفخاري– الشرقية– مستشفى الأوروبي- المواصي

2

تل السلطان- كندا– خربة العدس– الشابورة– البرازيل– الجنينة – حي زعرب

1

خانيونس القلعة

جامعة الأقصى – المواصي – خزاعة – القرارة

2

عبسان الكبيرة – عبسان الصغيرة

1.5

حي الأمل- مستشفى ناصر- كلية العلوم والتكنولوجيا- كلية التربية- بني سهيلا -السطر الشرقي والغربي

1

دير البلح المركز

الحكر – المعسكر – الخط الشرقي

1

ملاحظة :-تعتبر قيمة أجرة النقل العام داخل البلدات والمخيمات والمناطق والأحياء التي لم تدرج في الجدول أعلاه كما هي (شيكل واحد).