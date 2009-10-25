غزة: وزارة المواصلات تؤكد أن تسعيرة أسعار النقل الجديدة متوزانة

فلسطين اليوم : غزة

أكد وزير المواصلات والنقل في الحكومة الفلسطينية بغزة أسامة العيسوي، أن تسعيرة المواصلات الجديدة التي صدرت مؤخراً أخذت بعين الاعتبار طلبة الجامعات.

وبيّن العيسوي في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أنه أصبح بإمكان طلبة الجامعات الوصول إلى جامعاتهم من أي مكان بشيكل واحد داخل مدينة غزة.

وأوضح أنه كان لابد من قيام بهذه الخطوة بعد مطالبة عدد كبير من طلاب الجامعات بضرورة تخفيض أسعار المواصلات.

وأكد أن قائمة الأسعار الجديدة متوازنة وستتم الرقابة عليها من خلال شرطة المرور والنجدة.

ولفت النظر إلى أنه تم إعادة تقييم بعض المناطق في التسعيرة، ووضع تسعيرة مناسبة لها كما حدث في منطقة خانيونس، موضحاً أنه تم وضع تصور لتسعيرة جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والسائقين.