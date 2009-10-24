كم تبلغ مرتبات المسؤولين الإسرائيليين؟

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تدرس الحكومة الاسرائيلية محاسبة الوزراء الذين يبالغون في مصاريفهم الحكومية خلال مهماتهم ، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها.

وحسب التلفزيون الاسرائيلي فان هذه الخطوة تاتي في اطار مراقبة المصاريف للقادة الاسرائيليين في القطاع الحكومي خلال رحلاتهم للخارج وعلى خلفية ما صرفه وزير الجيش الاسرائيلي في رحلته الى باريس الاسبوع الماضي.

وحسب التلفزيون الاسرائيلي فان ما يتقاضاه المسؤولون من رواتب شهرية على النحو التالي :

رئيس الحكومة نتنياهو يتقاضى مبلغ 39 الف شيكل.

مدير الشرطة 66 الف شيكل.

المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية 58 الف شيكل.

قائد الاركان 68 الف شيكل.

بروفسور مسؤول قسم التشريح في الطب الشرعي 66 الف شيكل.

مدير مشفى شينا 65 الف شيكل.

المعلم في اسرائيل 9 الاف شيكل.

كما كشف التقرير عن تفاوت في اجور الرجال والنساء في اسرائيل حيث ان النساء تحصل على ما نسبته 32% مما يحصل عليه الرجال من مرتبات.والسبب ان المناصب التي يشغلها الرجال اعلى من مناصب النساء.