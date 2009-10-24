فصائل فلسطينية في سوريا ترفض قرار الرئيس عباس إجراء الانتخابات

فلسطين اليوم- دمشق

رفضت الفصائل الفلسطينية مجتمعة قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باجراء انتخابات عامة في كانون الثاني (يناير) المقبل.واعتبرت الفصائل في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت نسخة منه، أن قرار عباس "غير شرعي وغير دستوري ولايمثل ارادة الشعب الفلسطيني ويكرس الانقسام الوطني".

وقالت الفصائل إن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات السياسية والتنظيمية وإن أميركا وأطرافا إقليمية تقف "وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية".

وأضافت أن "الانفراد باتخاذ القرار يأتي في سياق الرؤية الأميركية - الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".