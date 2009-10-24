شرطة الاحتلال تعلن حالة التأهب القصوى في الحرم القدسي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قررت قيادة شرطة الاحتلال مساء اليوم السبت تعزيز قواتها في القدس القديمة في منطقة الحرم القدسي اعتباراً من الليلة خشية من تجدد المواجهات بين فلسطيني القدس والداخل ومتطرفين يهود غدا الأحد.

حيث ينوي المئات من سكان القدس والجليل والمثلث الوصول غدا لحماية المسجد الأقصى بعد أن دعا قادة المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى للصلاة بداخله.

وقررت شرطة الاحتلال الزج بمئات من أفراد الشرطة في أزقة القدس القديمة وشوارع القدس لمنع وقوع مواجهات من اليهود المتطرفين، كما قررت عدم إغلاق الحرم القدسي أمام الزوار اليهود والأجانب ولم تفرض قيودا علي سن المصلين المسلمين.