“إسرائيل” تريد من ألمانيا فرقاطتين بالمجان

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت مصادر صحافية في ألمانيا أن “إسرائيل” تعتزم طلب فرقاطتين صغيرتين من ألمانيا من دون أن تدفع شيئاً مقابلهما . واستندت صحيفة “هانوفرشيه الجماينه تسايتونج” الصادرة، أمس، في مدينة هانوفر شمال غرب ألمانيا إلى ما أسمته دوائر حكومية مطلعة وقالت إن “إسرائيل” تأمل في أن تمول دولة ألمانيا شراء هاتين الفرقاطتين المتطورتين بشكل تام .

وذكرت الصحيفة أن سعر الفرقاطتين الصغيرتين قد يزيد على مائة مليون يورو . وقالت إن “إسرائيل” تعتزم التوجه بطلب الحصول على السفينتين اللتين لا يمكن رصدهما على شاشات أجهزة الرادار لشركة بلوم اند فوس المتخصصة في صناعة السفن بمدينة هامبورج .

ويجري في الوقت الحالي صناعة غواصتين تعملان بخلايا الوقود لصالح “إسرائيل” في مدينة كيل .

ومن المقرر أن تسلم هاتين الغواصتين ل”إسرائيل” عام 2012. ولا يقل سعر الغواصة عن 500 مليون يورو . وستتحمل ألمانيا ثلث ثمن هاتين الغواصتين.

ونفت برلين هذه الأخبار .