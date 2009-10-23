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الشعبية: لا نمانع إصدار مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام القادم

  • 19:26 - 23 أكتوبر 2009
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فلسطين اليوم : غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لا تمانع صدور مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام القادم، مشددةً على تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني.

وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريحٍ صحفي: "إن الجبهة مع صدور مرسوم رئاسي يحدد إجراءات الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير"، مضيفاً أنه "سيكون هناك إجماعاً فصائلياً لعقد الانتخابات في جو من التوافق الوطني".

وتابع يقول:" لا يجب أن يبقى الأمر مرهوناً بكيفية أو تاريخ الانتخابات؛ ففي حال عدم وصولنا إلى توافق وطني فهذا يعني أن الجبهة ستقف موقفاً واضحاً فيما يتعلق بهذا الأمر".

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