فولك يدين رفض إسرائيل السماح له بدخول الأراضي الفلسطينة

فلسطين اليوم-وكالات

أدان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسر ريتشارد فولك، في تقريره السنوي أمام اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والإنسانية والثقافية)، رفض السلطات الإسرائيلية التعاون معه والسماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: 'لم يسمح لي بعد بدخول إسرائيل، لزيارة الأراضي المحتلة، لقد تم اعتقالي ثم طردي في الرابع عشر من كانون أول من العام الماضي، وأنه رغم الجهود الرسمية المتكررة لمناقشة القيام بزيارة مستقبلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت إسرائيل بتجاهل جميع تلك المحاولات دون تقديم أي تبرير لذلك'.

وأشار فولك في تقريره الذي نقلته إذاعة الأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة إلى تردي الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة للعملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أواخر العام الماضي، واستمرار الحصار هناك.

وأشاد بتوصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، وطالب الأمم المتحدة بضرورة الأخذ بها واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات المنظمة الدولية بهذا الشأن.وأشار إلى عدم شرعية الجدار العازل الذي قامت إسرائيل ببنائه في الأراضي المحتلة مطالبا المجتمع الدولي بفرض حظر شامل على وصول الأسلحة لأطراف النزاع في الشرق الأوسط.وتحدث أيضاً عن ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وأضاف: 'أن التوسع الإستيطاني مستمر في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية، ولقد كان موقف السلطة الفلسطينية والحكومة الأميركية واضحاً بهذا الشأن، حيث أن أي تقدم مستقبلي في خطة خارطة الطريق سوف يتوقف على التجميد الإسرائيلي غير المشروط لتوسيع المستوطنات'.