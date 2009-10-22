إحباط محاولة اختطاف طائرة مصرية بتركيا

فلسطين اليوم-وكالات

أحبطت مساء اليوم، الأربعاء، محاولة اختطاف طائرة ركاب مصرية، قادمة من العاصمة التركية اسطنبول فى طريقها إلى القاهرة وكان على متنها 87 راكبا، وتم الاختطاف على يد راكب سودانى يدعى مسعد إبراهيم (25 سنة)، بعد 45 دقيقة من إقلاعها، محاولاً تغيير وجهة الطائرة إلى القدس.

وقد استخدم الخاطف سكيناً من أدوات الطعام الخاصة بالطائرة، إلا أن أمن الطائرة تمكن من السيطرة عليه. فيما أكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى أن الطائرة المختطفة فى الرحلة رقم 736 هبطت بالمطار منذ ما يقرب من 10 دقائق، دون أن يتعرض أى من ركابها أو أفراد طاقمها لأى أذى، وقد ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على الخاطف، وجارى التحقيق معه.