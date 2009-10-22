إسرائيل تزعم: الحرس الثوري الإيراني هرب لغزة صواريخ فجر القادرة على ضرب تل أبيب‎

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

زعمت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن الحرس الثوري الإيراني يبذل جهودا كبيرة منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي لتهريب صواريخ ارض راض من نوع( فجر5 ) عبر سيناء لتصل لحماس في قطاع غزة-وذلك حسب ما ذكره موقع تيك دبكا الإستخباري.

ويبلغ مدي الصاروخ 75 كيلو مترا وهو قادر على ضرب تل أبيب إذا أطلق من قطاع غزة. ووفقا للمصادر فالحرس الثوري الإيراني، يقوم بتهريب تلك الصواريخ عبر البحر، لتصل لقواعد التدريبات التابعة لحماس في السودان، حيث يتم تفكيك كل صاروخ من 8 إلى 10 قطع، ومن السودان يتم تهريب تلك الصواريخ عبر الأراضي المصرية للشواطئ الشمالية لخليج السويس، ومن شاطئ السويس يتم تهريب الصواريخ عبر سيناء لقطاع غزة.