ليبرمان يحذر من ان تقضي « تصرفات السلطة الفلسطينية » على دفع عملية السلام قدما

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لنظيرته الامريكية هيلاري كلينتون خلال مكالمة هاتفية بينهما الليلة الماضية ان اسرائيل تواصل دعم السلطة الفلسطينية رغم الخلافات القائمة بين الطرفين وان السلطة تواصل في الوقت نفسه العمل ضد اسرائيل في المؤسسات الدولية-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

وزعم ليبرمان ان هذه السياسة الفلسطينية اذا استمرت ستقضي على احتمالات استئناف المفاوضات ودفع عملية السلام بين الجانبين. ونوه ليبرمان بان ردود الفعل التي اثارها تقرير غولدستون تعد محاولة للمساس بقدرة دولة اسرائيل على محاربة ما أسماه بـ الارهاب مبينا ان لا خلاف بين الائتلاف والمعارضة في اسرائيل فيما يخص مكافحة الارهاب-حسب زعمه.