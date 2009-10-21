إسرائيل تعتزم شراء سفينتي صواريخ لا يمكن للرادار رصدهما

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

كشف ضابط كبير في سلاح البحرية الإسرائيلي النقاب عن أن البحرية الإسرائيلية تعتزم شراء سفينتي صواريخ خفيفتين (شبح) لا يمكن رصدهما على شاشات الرادار.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الصادرة بالعبرية اليوم الأربعاء، أن البحرية تعتزم نصب صواريخ "حيتس" و"سهم" إسرائيلية الصنع على السفينتين.

وأضاف الضابط للصحيفة :"أن رئاسة أركان الجيش وافقت لسلاح البحرية على إجراء مفاوضات مع شركات بناء سفن ألمانية لتصميم وصنع سفينتي صواريخ متعددتي الأغراض لا يمكن رصدهما على شاشات أجهزة الرادار".

ومن المتوقع أن تدخل السفينتان الخدمة عام 2014 .