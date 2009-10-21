التفكير في التمارين الرياضية يخفض الوزن

فلسطين اليوم-وكالات

توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن عملية التفكير بالتمرينات الرياضية تساعد على إنقاص الوزن، وذلك عن طريق تحفيز الجسم لإفراز هرمونات وإنزيمات معينة تؤدي إلي نمو العضلات وتنشيط عملية التمثيل الغذائي.

وقارنت الدراسة بين مجموعتين من الأشخاص أحدهما كانت تمارس الرياضة بصفة منتظمة في حين لم تحصل المجموعة الأخرى على التدريبات الرياضية الكافية وإنما كان أعضائها يفكرون في ممارسة الرياضة ثلاث مرات يومياً، طبقاً لما ورد بجريدة "الشرق الأوسط اللندنية".

وأظهرت نتائج الدراسة أن عملية التفكير في التمرينات الرياضية للمجموعة الثانية أدت إلي نفس النتائج التي حققتها المجموعة الأولي التي كانت تمارس التمرينات الرياضية بصورة منتظمة.

وقد أكدت دراسة أخري زيادة ضخمة بلغت 35% في قوة عضلات الأشخاص الذين فكروا في التمرينات الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً على مدار 5 أيام أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.