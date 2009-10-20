غولدستون: عن أي سلام يتحدث الإسرائيليون؟

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

نفي معد تقرير نتائج الحرب الإسرائيلية علي غزة ريتشارد غولدستون بأن تقريره سيلحق أضرار بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال غولدستون خلال لقاء مع حاخامات يهود بحسب موقع هآرتس الإسرائيلي "إن ادعاءات إسرائيل بأن التقرير سيلحق أضرار بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين هي إدعاءات باطله ومغرضة، مضيفاً أنه لا يوجد أصلاً عملية سلام ووزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان لا يرغب بتاتا بالسلام.

وتساءل غولدستون قائلا" عن أي سلام يتحدث الإسرائيليين؟ فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل وافيجدور ليبرمان لا يريد السلام، وتابع إذا وافقت إسرائيل علي فتح تحقيق في جرائمها في حربها علي غزة فالانشغال بتقرير غولدستون سينتهي".

وقد وصلت تصريحات غولدستون خلال اجتماع وزراء الكابنت الإسرائيلي حيث رفض وزير الجيش أيهود باراك تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية مستقلة للبحث في ما جاء في التقرير من أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة.