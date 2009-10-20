صحيفة عبرية: إسرائيل تنوي شراء مياه من تركيا

فلسطين اليوم / القدس المحتلة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيده لصحة تقرير حول نيّة إسرائيل شراء مياه من تركيا، رغم التدهور الذي شهدته العلاقات بين الدولتين مؤخراً.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على مذكرة تفيد باستعداد إسرائيل لشراء المياه من تركيا، فيما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "مصلحة المياه أصدرت نداء لتلقي العروض من أجل شراء المياه، وتلقت تجاوبا من مؤسسات تركية، وتجري حالياً محادثات بين المعنيين من البلدين".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في مصلحة المياه العبرية تعقيبه على ما أوردته التقارير "تنظر مصلحة المياه في عملية استيراد الماء كجزء من إجراءات الطوارئ".