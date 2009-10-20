مصرع عامل متأثراً بجراحه الخطيرة في حادث بأحد أنفاق التهريب

فلسطين اليوم / غزة

لقي عامل مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها مع ستة من العاملين في الأنفاق، إثر سقوطهم من أعلى فوهة نفق على الحدود مع قطاع غزة والأراضي المصرية.

وأفاد د. معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ بمستشفيات غزة، أن المواطن سعد أبو نصير ( 44 عاماً) توفي متأثراً بجراحه بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى مصاباً بكسور في الرقبة والرأس والجمجمة.

وأوضح أن العمال السبعة سقطوا من أعلى النفق عندما انقطع حبل الرافعة المخصصة لسحب العمال، ما أدى إلى إصابتهم بجراح خطيرة، حيث أصيب اثنان منهم بكسور في الرقبة والعمود الفقري والجمجمة فيما دخل مصاب ثالث مرحلة غيبوبة.