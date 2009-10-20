شرطة غزة تعلن عن إحباط أكبر عملية لتهريب الحشيش في غزة

فلسطين اليوم –وكالات

عرضت شرطة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أمام عدسات المصورين الصحافيين كميات كبيرة من المخدارت، التي قالت الشرطة إنها ضبطتها في عملية وصفتها بأنها العملية الاكبر منذ بدء عملها.

وقام بعرض المضبوطات أمام عدسات المصورين الصحافيين في المقر العام لشرطة المعروف بمدينة عرفات للشرطة سابقا، المقدم جميل الدهشان رئيس مكافحة المخدرات في الشرطة المقالة.

وأفاد الدهشان أن الشرطة في مدينة غزة تمكنت من ضبط أكثر من 22 كيلو من الحشيش، ما يعادل 220 فرشا، مشيراً إلى أن التحقيق جار مع عدد من المتهمين على خلفية هذه القضية.

ورفض الدهشان اعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة العملية التي تم خلالها ضبط هذه الكميات من الحشيش، مكتفيا بالقول أنه تم احباط اكبر عملية تهريب للحشيش في تاريخ المكافحة بعد جهد استمر 22 يوما.

وفي سياق آخر أعلنت شرطة مكافحة المخدرات التابعة لداخلية الحكومة المقالة الثلاثاء، عن ضبط كميات من الحبوب المخدرة والحشيش في عمليتين منفصلتين في غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر في شرطة المكافحة أنها تمكنت من ضبط 7 فروش من الحشيش، أثناء مداهمتها لمنزل أحد المشبوهين بالاتجار بالمخدرات في محافظة خان يونس.

وأضافت أنه تم اعتقال صاحب المنزل الذي عثر على فروش الحشيش بحوزته، وعلى الفور حول الى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على القضاء.

وفي سياق متصل، ذكرت شرطة مكافحة المخدرات في حي الشجاعية شرق غزة، أنها تمكنت من ضبط 4000 حبة مخدرة مع أحد المروجين وقامت باعتقاله وتحويله إلى التحقيق.