جلسة مباحثات بين رئيس السلطة والرئيس المصري غدا في القاهرة

فلسطين اليوم – رام الله

صرح الدكتور بركات الفرا السفير الفلسطيني المناوب لدى مصر، اليوم، بان جلسة مباحثات ستعقد صباح غد الثلاثاء، بين رئيس السلطة محمود عباس، والرئيس المصري محمد حسني مبارك في القاهرة، تتناول تطورات الأوضاع على الساحة العربية والفلسطينية .

وقال الدكتور الفرا إن الرئيس عباس الذي سيصل في وقت لاحق مساء اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين حريص كل الحرص على تنسيق المواقف مع القيادة المصرية، وبخاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي وسبل إحياء عملية السلام في ضوء التعنت الإسرائيلي واستمرار الاستيطان .

وقال ان جلسة المباحثات غدا بين الزعيمين ستتناول الوضع الفلسطيني بشكل عام، وتطورات الحوار الذي ترعاه مصر وسبل إنجاحه، وسبل تنسيق المواقف بخصوص عملية السلام في ضوء التحركات الأميركية وجولات المبعوث الأميركي للسلام السيناتور جورج ميتشل في المنطقة.

وتابع الفرا: 'نقدر عاليا دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، هذا البلد الشقيق الذي بذل جهدا رياديا ومقطوع النظير في مجال المصالحة ودعم حقوق شعبنا، وفي التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة المحاصر، مذّكرا بنجاح مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي الذي خصص لإعادة بناء ما دمره الاحتلال في غزة'.