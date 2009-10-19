إسرائيل تعتزم تحديد جغرافيا الضفة بواسطة الأقمار الصناعية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

من المقرر أن يتم بواسطة الأقمار الاصطناعية قريباً توجيه السائقين في الضفة الغربية المحتلة للتمييز بين مدينة فلسطينية ومستوطنة يهودية.

وبالواقع، فقد طلب الجيش الإسرائيلي من شركة "جي بي اس" التي تضع خرائط نظام القيادة تحديد المدن الفلسطينية والمستوطنات اليهودية، بحسب ناطق باسم الجيش.

كما سيحدد نظام "جي بي اس" ما يعرف بـ"الخط الأخضر"، وهو خط وقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية العربية عام 1967.

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن الهدف من هذا الأمر هو تقليص عدد السائقين الإسرائيليين الذين تخطى عددهم الـ 150 منذ مطلع العام 2009، الذين يدخلون خطأ إلى المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية من خلال القيادة بواسطة نظام "جي بي اس".

وقد اعترض الجيش الإسرائيلي معظمهم أو تم رصدهم من قبل الشرطة الفلسطينية التي عملت على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وفي بعض الحالات كان يتعرض هؤلاء السائقون لهجمات عندما يدخلون خطأ إلى المدن الفلسطينية.