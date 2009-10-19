ثوري « فتح » يقر تشكيل مجلس عام من 350 عضواً للاجتماع في أوقات الطوارئ

فلسطين اليوم : رام الله

أقر المجلس الثوري لحركة "فتح" في جلسته أمس، توصية المركزية تعيين 19 عضواً في المجلس من الكفاءات الحركية والعسكرية في الحركية، على أن يتم اليوم استكمال نقاش النظام الداخلي المحال من المؤتمر العام السادس.

بدوره، فقد ذكر حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري أنه تم إقرار تشكيل مجلس عام من 350 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والكفاءات الحركية والعسكرية يجتمع في حال الطوارئ، وعند تعذر عقد المؤتمر العام.

وقال: "اليوم سيتم تشكيل اللجان بعد أن تقرر إضافة خمس لجان هي: لجان القدس، اللاجئين، الجدار، الاستيطان، التنمية الاجتماعية"، وأضاف "تقرر انه مقابل كل مفوضية في اللجنة المركزية ستكون هناك لجنة من المجلس الثوري للمراقبة عليها، وأن يكون هناك نائب من المجلس الثوري في كل مفوضية من مفوضيات اللجنة المركزية".

ومن المقرر أن يستكمل المجلس أعمال دورته الأولى اليوم، بجلسة صباحية وأخرى مسائية، فيما يصدر عن المجلس بيانه الختامي.