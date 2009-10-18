الكشف عن جريمة قتل معقدة ارتكبها فتى وشبكة لتزوير الدولار

فلسطين اليوم- غزة

كشف الرائد علاء البطش مدير مركز شرطة الشجاعية التابعة للشرطة في غزة عن انجازات قال انهم حققوها خلال فترة قصيرة وتتمثل في الكشف عن جريمة قتل معقدة ارتكبها فتى خلال الصيف الماضي وشبكة لتزوير العملة قامت بتزوير ربع مليون دولار.

وقال البطش ان قسم المباحث العامة كشف ملابسات جريمة مقتل المواطن يحيى الجرو حيث تمكن المحققون خلال فترة بسيطة من التعرف على القاتل وتم تحويل القاتل للتحقيق والمحاكمة.

وأكد أنه لولا اكتشاف شبكة تزوير العملة لتم اغراق سوق غزة بالعملة المزورة، كما تم الكشف عن قضية شراء ذهب مسروق بقيمة 15 ألف دينار والكشف عن عدد من القضايا الأخلاقية، أما قسم المكافحة التابع للمركز فقد ضبط 166 فرش حشيش و1000 شتلة بانغو و47 كرتونه حبوب أترمال، والعديد من المواد المخدرة الأخرى.

وقال ان قسم العلاقات العامة أنجز 549 مهمة مثل المشاركة في الأفراح وبيوت العزاء وحل مشاكل المواطنين البسيطة وزيارة الشخصيات المسؤولة بالمنطقة والمؤسسات المختلفة، وبالنسبة لقسم التحقيق فقد أنجز 1722 مهمة تحقيق كالاعتداءات والمشاجرات والشكاوي والسرقة والنصب، أما إدارة التنفيذ فقد أنجزت 4331 قضية منها أوامر الحبس على ذمة التحقيق.

وفي شمال القطاع كشفت مباحث الشمال عن سرقة 10000 شيكل واعتقلت السارق وحولته الى مكتب التحقيق، وذلك في منطقة بيت لاهيا.

واكدت المباحث انها تلقت بلاغ من المواطن م، س بوجود سرقة في بيته تقدر 10000شيكل وفور تقديم الشكوى بدأ العمل على التحقيق ووقع الاشتباه لدي المواطن ر، س وهو ابن المواطن م،س، حيث تم اعتقاله واعترف بما نسب إليه. وقال المتهم في حديثه أنه قام بسرقة هذا المبلغ من والده ليقوم بسداد ديون والده وتم تحويله إلي مكاتب التحقيق في بيت لاهيا ليتم استكمال إجراءات التحقيقات معه.