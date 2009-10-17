الوية الناصر تستهدف تجمع للآليات الاسرائيلية بثلاثة قذائف هاون شرق رفح

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون على تجمع لآليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الألوية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن مجاهديها تمكنوا من إطلاق ثلاث قذائف هاون، تجاه قوة إسرائيلية راجلة وآليات تقدمت من موقع صوفا شمال شرق مدينة رفح، فجر اليوم السبت.

وأضافت الألوية في بيانها أن العملية جاءت رداً على التوغلات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب في قطاع غزة، وتمسكاً بطريق الجهاد كسبيل أمثل لتحرير كامل الأرض الفلسطينية.