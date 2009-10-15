افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشة جولدستون

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

افتتح سفير فلسطين في جنيف ابراهيم خريشة الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشة تقرير القاضي جولدستون.

وبدأ خريشة حديثه بما قامت به اسرائيل في قطاع غزة وعن تقرير جولدستون وكشف الحقائق التي جرت في غزة.

وقدم شكره لكل من شارك في انجاح عقد هذه الجلسة، وشكر كل الاراء ممن يتحفظون ان يرفضون التقرير.

واكد ممثل تونس في جنيف باسم المجموعة العربية، على تبنى المجموعة العربية لتقرير القاضي جولدستون وما تضمنه، وتحمل اسرائيل مسؤولية انتهاك حقوق الانسان وتدعوها لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مؤكدا ان المجموعة ستعمل على تنفيذ تقرير جولدستون.

واكدت المجموعة العربية ان ارجاء مناقشة التقرير الذي عملت اسرائيل عليه زوبعة، كان يهدف لتوفير الفرصة واخذ التوصيات بالاعتبار.

وتحدث الممثل المصري باسم مجموعة دول عدم الانحياز واكد اقتناع المجموعة باهمية مناقشة تقرير جولدستون، وانه لا يمكن ان تغض لمجموعة الطرف عن الاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين والقدس الشريف.

بدوره ممثل مجموعة الدول الاسلامية اكد على ان الاراضي الفلسطينية شهدت عمليات استيطان، وتغيير ديمغرافي ومصادرة للاراضي، وحفريات مستمرة تحت المسجد الاقصى .

واضاف :"منظمتنا اكدت على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف ".

وقال ان تقرير غولدستون لم يكن منحازا وتم الترحيب به من قبل مجلس حقوق الانسان ، مضيفا ان الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهضا نتيجة الحرب الاسرائيلية وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف الممارسات الاسرائيلية ومساعدة الفلسطينيين .

واكد على ان استهداف الانسان شكل انتهاكا للقانون الدولي ، وان قول اسرائيل انها كانت تدافع عن نفسها غير صحيح