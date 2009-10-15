الأمن المصري يحبط محاولة تسلل 12 أفريقيا إلى إسرائيل

فلسطين اليوم-وكالات

أحبطت أجهزة الأمن المصرية اليوم الخميس محاولة تسلل إلى إسرائيل قام بها 12 افريقيا عند العلامة الدولية رقم 46 بمنطقة الكونتلا ، وسط شبه جزيرة سيناء.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم القاء القبض على المتسللين، وهم 11 اريتريا واثيوبي واحد وانهم لم يحاولوا الهروب، كما لم تطلق الشرطة المصرية رصاصة واحدة بعد استجابتهم للنداء بالتوقف والكف عن محاولتهم التسلل.

وأفاد الأفارقة بأنهم حاولوا التسلل لاسرائيل من اجل العمل و انهم دفعوا الف دولار عن كل متسلل لافراد عصابات تهريب الاجانب لمساعدتهم فى الوصول لاسرائيل. وتم التحفظ على المتسللين التسعة فى سجن العريش وتم اخطار سفارتى اثيوبيا واريتريا في القاهرة.

وعلى نحو شبه مستمر يحاول افارقة التسلل عبر الحدود المصرية الى داخل اسرائيل سعيا للعمل أو اللجوء السياسي هربا من الظروف القاسية والحروب في بلادهم. وتشير مصادر أمنية مصرية إلى أن مصر أحبطت تسلل اكثر من 500 افريقى منذ بداية العام. وتؤكد وزارة الداخلية الإسرائيلية أن 10آلاف أفريقي دخلوا إسرائيل خلال السنوات الست الماضية.