إسرائيل تزعم تسليم سوريا لربع ترسانتها من الصواريخ لحزب الله ‏تحسبا لاندلاع حرب

فلسطين اليوم-وكالات

زعمت مصادر أمنية إسرائيلية بأن سورية نقلت نحو ربع ترسانتها من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى الى 'حزب الله' في لبنان.

وقالت المصادر: إن 'سورية لن تدخل في أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، خصوصا أن عائلة الأسد الحاكمة، لديها رسالة إسرائيلية واضحة بأنها ستُستهدف بشكل محدد إذا ما دخلت سورية خط المواجهة مع 'حزب الله' أو حركة حماس'.

وأشارت المصادر إلى أن 'الأنباء والمصادر المختلفة في إسرائيل تفيد بأن تحضيرات إسرائيلية مكثفة تجري في الآونة الأخيرة لإمكانية مواجهة عسكرية على جبهتي الجنوب مع قطاع غزة والشمال مع لبنان'.

وأفادت بإن 'ضباطاً إيرانيين وسوريين يدربون عناصر 'حزب الله' على تشغيل الصواريخ الجديدة، وعلى تفعيل محطات للإنذار المبكر نصبت في منطقتي البقاع وجبل لبنان من صنع روسي وصيني وتطوير إيراني لمواجهة الطائرات الإسرائيلية'.

ورأت 'أن الوجود السوري في لبنان في الآونة الأخيرة مقلق جداً أكثر مما كان عليه عندما رابطت القوات السورية في لبنان'. وأكدت المصادر أن 'إسرائيل تراقب كل التحركات وستقوم بمعالجة الوضع عندما ترى ذلك مناسباً، في إشارة الى عمليات نوعية سرية قيد التحضير'