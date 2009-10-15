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قوات الاحتلال تقصف منازل وممتلكات المواطنين شرق دير البلح

  • 03:41 - 15 أكتوبر 2009
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 فلسطين اليوم-غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة الماضية، منازل وممتلكات المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وذكرت مصادر محلية  أن آليات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية على الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقت عدة قذائف وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب المنازل والممتلكات شرق المدينة، ما ألحق بها أضرارا مادية، وخلق حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال منهم.

 

وكان مواطن استشهد وأصيب خمسة آخرون، فجر يوم أمس، في غارة إسرائيلية على منطقة الأنفاق على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

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