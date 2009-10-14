براك يؤكد اهمية المنظومة الصاروخية الامريكية للتصدي للمشروع الصاروخي الايراني

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

صرح وزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك الذي يزور العاصمة البولندية وارسو بانه من الاهمية بمكان المضي قدما في انجاز الخطة الامريكية لتشكيل منظومات دفاعية صاروخية تنصب على قطع بحرية للتصدي للمشروع الصاروخي الايراني-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

ويشار الى ان هذه الخطة ستحل محل الخطة الامريكية لنصب صواريخ مضادة للصواريخ في اراضي بولندا وتشيكيا.

كما زعم ان ايران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي خطوة تلو الاخرى والدليل على ذلك هو التجارب الصاروخية التي اجرتها مؤخرا لاختبار اطلاق صواريخ قادرة على اصابة اهداف في اسرائيل وبعض دول اوروبا-حسب تعبيره.

واوضح براك ان اسرائيل تعتبر ايران اكبر تهديد للاستقرار في العالم-حسب زعمه.

وحول الملف الاسرائيلي التركي قال براك في حديث للصحفيين ان العلاقات الاستراتيجية بين اسرائيل وتركيا مستقرة وهامة للغاية مبينا ان اي نسيج علاقات يشهد المد والجزر احيانا.

واكد ان المناورات الجوية المشتركة لاسرائيل وتركيا لم تلغ وانما تأجلت وان تأجيلها لن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين على المدى البعيد-حسب قوله.