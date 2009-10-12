رفسنجاني يدعو الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم

فلسطين اليوم-وكالات

أكد رئيس مجلسي خبراء القيادة وتشخيص مصلحة النظام في ايران بأن المقاومة تمثل السبيل الوحيد لإنتصار الشعب الفلسطيني.

وأوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية نقلا عن مكتب مجمع تشخيص مصلحة النظام أن رئيس مجلسي خبراء القيادة وتشخيص مصلحة النظام الايراني اكبر هاشمي رفسنجاني أكد لدى لقائه اليوم مع السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي ضرورة وحدة العام الاسلامي لدعم الشعب الفلسطيني.

ودعا رفسنجاني الشعب الفلسطيني الى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لإسترجاع حقوقه مؤكدا بأن إسرائيل أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المسجد الأقصى ووضعها العراقيل امام الشعب الفلسطيني يزيد من عزم وإرادة هذا الشعب على مواصلة الصمود والمقاومة بوجه الإحتلال.

وأعتبر رفسنجاني ان متابعة مقاضاة القادة الاسرائيليين الضالعين في جرائم حرب تعد من أبرز مهام المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان 0