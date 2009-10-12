"مهنا" يصف خطابي عباس ومشعل بـ"جولة ردح متبادلة"

فلسطين اليوم- غزة

وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسئول فرعها في قطاع غزة رباح مهنا الاثنين خطابي الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل بـ"جولة ردح متبادلة".

وقال مهنا في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إن :"عباس ومشعل أضاعا المصلحة الوطنية العليا لصالح انشدادهما لحساباتهما الضيقة"، محذراً من مدى إساءة هذه التصريحات لصورة شعبنا أمام العالم، ولقضيتنا الفلسطينية.

وشدد على أن المطلوب هو الإقرار بخطيئة تأجيل مناقشة تقرير جولدستون، والتحقيق في المتسبب فيها، ومحاسبته، والعمل على إعادة مناقشة التقرير والدفع في اتجاه إقراره لضمان محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق شعبنا وأطفاله.

ودعا مهنا الرئيس عباس ومشعل إلى الذهاب إلى الحوار فوراً، وإنهاء الانقسام بدون أي تلكؤ، للتصدي للمخاطر المحدقة بقضيتنا وثوابته.