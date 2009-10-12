الإنفلونزا قد تسبب أزمة قلبية

فلسطين اليوم : بيت لحم

من الممكن أن تتسبب الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا "أتش1أن1" أيضا في أزمة قلبية أو في الوفاة بسبب تصلب الأوعية الدموية وشرايين القلب عند المرضى الذين يشكون من أمراض القلب.

وقالت شارلوت وارن غاس من جامعة معهد لندن وزملاؤها في دراسة جديدة إنه من المعروف جيدا أن الإنفلونزا مرتبطة بتعقيدات القلب، ولكن لم يتضح بعد

الدور الذي يلعبه الفيروس في التسبب بأزمة قلبية.

وأوضحت وارن غاس في بيان أنه يعتقد أن الإنفلونزا تسبب الأزمات القلبية من خلال تأثير الالتهابات التي تُفقد الصفائح المتصلبة استقرارها، مما يتسبب بحدوث انسدادات في الأوعية والشرايين فيسفر عن أزمات قلبية.

وأجرى الباحثون مراجعة لـ42 وثيقة تصف 39 دراسة أجريت بين الأعوام 1932 و2008.

وذكر في المراجعة، التي نشرت في مجلة ذي لانست إنفكشوس ديزيزس، أن الدراسات التي أخذت بعين الاعتبار، وجدت ارتباطا بين وقت تنقل فيروسات الإنفلونزا وزيادة الوفيات بسبب أمراض الشرايين والأوعية.

وأضافت وارن غاس "نظن أنه لا بد من التشجيع على تلقي لقاح الإنفلونزا وبخاصة عند المصابين بأمراض القلب".