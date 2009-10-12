جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمرن مع نظيره الأمريكي على حرب الجبهات المتعددة

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

يبدأ جيشا الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي اليوم الاثنين، تمريناً مشتركاً لـ"الدفاعات الجوية" يعد الأكبر من نوعه منذ بدء التعاون الاستراتيجي بين الجيشين – بحسب الإذاعة العبرية العامة-.

وأفادت الإذاعة أنه سيتم خلال هذا التمرين -الذي سيستمر أسبوعين- اختبار منظومات لاعتراض صواريخ أرض-أرض، ومن بينها منظومات "حيتس -2" و"باتريوت" و"هوك".

ويشتمل التمرين على سيناريوهات مختلفة بما فيها تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية متزامنة من إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزة.

وزعمت مصادر إسرائيلية وأمريكية عدم وجود أي علاقة بين إجراء هذا التمرين وبين تطورات مختلفة مثل التوتر الناجم عن المشروع النووي الإيراني.